Vodafone предлагает своим абонентам купить смартфоны со скидкой до 50%

Vodafone продлевает своим абонентам возможность приобрести смартфоны в магазинах мобильного оператора со скидкой до 50%. Акция, которая началась 3 ноября, продолжится до 31 января 2022 года. В этот период купить акционные смартфоны можно как в оффлайн-магазинах, так и в интернет-магазине Vodafone.

Vodafone предлагает своим абонентам купить смартфоны со скидкой до 50%

Все акционные смартфоны продаются в комплекте с тарифными планами. Таким образом, покупатель получает 2 в 1.

В частности, в акции участвуют такие модели:

  • Apple iPhone 11 128Gb и 64Gb, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 – в комплекте с тарифом Vodafone SuperNet Unlim в год;
  • Nokia 3,4, C20, G10, G20, Samsung Galaxy A22, TECNO Spark 6 Go – в комплекте с тарифом Vodafone SuperNet Pro в год.

Новым участникам акции, которые обязательно ранее должны были быть абонентами Vodafone, нужно приобрести стартовый пакет SuperNet, пополнить счет на сумму от 5 грн для активации номера на 365 дней. Существующим клиентам следует проверить свою SIM-карту на поддержку 4G по номеру *222# и при необходимости заменить на USIM.

Vodafone предлагает своим абонентам купить смартфоны со скидкой до 50%

Тариф Vodafone SuperNet Pro предлагает абонентам ежемесячно 20 ГБ мобильного интернета, безлимит в сети Vodafone и 250 минут для звонков на другие сети, а также 50 минут для звонков в 30 стран мира.

Тариф Vodafone SuperNet Unlim предлагает безлимит мобильного интернета и звонков в сети Vodafone, 350 минут для звонков на другие сети и 50 минут для звонков в тридцать стран мира.

Ранее сообщалось, что Vodafone меняет украинцам старые SIM-карты на новые.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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