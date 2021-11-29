Vivo готовит к запуску планшет на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 870

В прошлом году ходили слухи, что Vivo представит свой первый планшет в январе 2021 года, но этого не произошло. Позже вице-президент компании заявил, что новинка увидит свет в первом полугодии 2022 года. Теперь авторитетный инсайдер, известный под ником Digital Chat Station раскрыл модель чипсета, который ляжет в основу первого планшета Vivo.

Vivo готовит к запуску планшет на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 870

Источник изображения: Vivo

По словам Digital Chat Station, грядущий планшет Vivo будет построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 870. Кроме того, сообщается, что Управление интеллектуальной собственности Евросоюза зарегистрировало товарный знак Vivo Pad, что проливает свет на название устройства. Планшет Vivo также был замечен на сайте немецкого регулятора TUV, благодаря чему стало известно, что он получит аккумулятор ёмкостью 8040 мА·ч.

Vivo готовит к запуску планшет на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 870

Источник изображения: EUIPO

Стоит отметить, что Vivo не будет первой компанией группы BBK Electronics, выпустившей планшет. Ещё в сентябре был представлен Realme Pad, который представляет собой устройство среднего класса. Планшет построен на базе чипсета MediaTek Helio G80 и может похвастаться 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1200 x 2000 пикселей и 7100-мА·ч аккумулятором.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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