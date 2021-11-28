AR-очки Apple будут представлены следующей осенью, однако вывод устройства на рынок займёт около года
Спустя более чем шесть лет после запуска Apple Watch, «яблочная» компания снова намерена дебютировать на новом для себя рынке. Речь идёт о запуске AR-очков, которые, по словам аналитиков, будут анонсированы в следующем году вместе с iPhone 14. Однако это вовсе не значит, что в 2022 году можно будет приобрести AR-гарнитуру Apple. Авторитетный аналитик Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg заявляет, что Apple действительно планирует запуск новинки на следующий год, однако в продажу она поступит гораздо позже.
Источник изображения: MacRumors
Гурман утверждает, что ситуация с AR-очками будет ровно такой же, как и с первыми поколениями iPhone, iPad и Apple Watch. Это значит, что после того как Apple анонсирует новинку, компании понадобится немало времени для вывода конечного продукта на рынок. По словам Гурмана, промежуток между презентацией устройства и стартом его продаж может составить едва ли не целый год. Это обусловлено тем, что Apple придётся работать с государственными органами стран всего мира, чтобы согласовать применение в новинке рецептурных линз и ряда сложных технологий, которые не применялись ранее. На это потребуется время, и «яблочная» компания определённо захочет, чтобы все особенности новинки были раскрыты на официальном мероприятии, прежде чем подвергать AR-очки риску утечек, когда они попадут в руки большего количества сотрудников и партнёров Apple, которым необходимо будет внести свой вклад до старта продаж.
Гурман напоминает, что на запуск продаж Apple Watch ушло 227 дней. Смарт-часы были представлены вместе со смартфонами серии iPhone 6, но вышли на рынок незадолго до запуска iPhone 6S.
Напомним, что, согласно предыдущим утечкам, первые AR-очки Apple смогут похвастаться процессором, который предложит вычислительную мощность на уровне актуальных настольных компьютеров компании, и смогут предоставить пользователям доступ к широкому спектру приложений для выполнения самых разных задач. Предполагается, что новинка будет основана на чипсете семейства М1.
Пока неизвестно, сколько будут стоить умные очки Apple, однако можно предположить, что их цена превысит $1000.