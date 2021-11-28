Минцифра запускает бета-тест декларирования места жительства

Министерство цифровой трансформации запускает бета-тест декларирования места проживания.

Как сообщила пресс-служба ведомства, бета-тест стартует с 1 декабря на портале "Действие", но записаться на бета-тест можно уже сейчас по этой ссылке.

Для участия в тестировании требуется налоговый номер заявителя и владельцев/совладельцев жилья и КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья.

Право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года). Проверить это и информацию о совладельцах можно здесь.

Добавим, заявитель должен быть старше 14 лет.

“Масштабируем услугу почти на всю страну. Обратите внимание, что для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона она будет доступна спустя некоторое время”, – добавили в министерстве.

В Минцифре отметили, что услугу можно получить за 1 рабочий день.

Напомним, Кабинет Министров Украины дал старт экспериментальному проекту, что позволит владельцам паспортов-книжек сменить регистрацию места жительства онлайн.

Верховная Рада 5 ноября приняла в целом законопроект №5463 о введении декларативной модели регистрации места проживания через Интернет.

Депутаты согласились перевести процедуру смены места регистрации в онлайн-формат. Закон предлагает сделать изменение места регистрации декларативным (сообщительным) – в "Действии" просто нужно будет указать адрес (для арендаторов потребуется согласие арендодателя).