Киевстар вдвое снизил стоимость популярных тарифов

Киевстар с 25 ноября изменил условия пользования некоторыми своими тарифами. В частности, абоненты по всей Украине теперь могут подключить тариф "Все вместе" наполовину дешевле, чем раньше.

Мобильный оператор предлагает сэкономить 50% на услугах связи в рамках этого тарифа, а также получить в подарок услугу "Домашний Интернет".

Абоненты Киевстар могут выбрать удобный тариф за 200 гривен и пользоваться им в течение трех месяцев со скидкой в 50%. Далее тариф будет составлять от 250 до 360 гривен в месяц, в зависимости от набора услуг в пакете.

В любом случае абоненты заплатят дешевле услуг в пакете, чем отдельно. При этом все тарифы содержат бесплатный трафик на пользование соцсетями и образовательными сервисами. Абоненты тарифа "Все вместе Максимум" могут бесплатно выбрать по выбору одну "суперсилу": 100 минут на другие сети, гигабайты интернета, SIM-карты на другой номер и т.д.

Мобильный оператор Киевстар лоялен к своим абонентам, поэтому если они не успели пополнить мобильный, домашний интернет и ТВ вовремя, им предоставляется еще 7 дней доступа к услугам без отключения.

Со 2 декабря Киевстар изменит условия пользования тарифами "Общение без границ 2019", "Общение без границ 2019" с опцией "Без Мегабайт", "Развлечения без границ 2019", "Видео без границ 2019", "Безлим Видео", "Максимальный безлим" 2019", "Онлайн без границ", "Киевстар Комфорт" и "Дайте еще!" Абонентам за 7 дней начали посылать СМС-сообщения с информацией об изменении тарифов, чтобы у них было время пересмотреть возможные доступные предложения.

Напомним, Киевстар подключает своим абонентам подписку Rozetka Premium на 3 месяца всего за три гривны.