Выход AR-гарнитуры Apple ожидается в конце 2022 года: она получит чип M1 и сможет работать автономно

Выход AR-гарнитуры Apple ожидается в конце 2022 года: она получит чип M1 и сможет работать автономно

Согласно новой аналитической записке известного аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), с которой ознакомился ресурс MacRumors, старт проекта Apple по выпуску гарнитуры дополненной реальности (AR) ожидается в конце следующего года .

Источник изображения: MacRumors

По словам Куо, устройство получит два процессора: основной, который будет сопоставим по вычислительной мощности с чипом M1, используемым в компьютерах Apple Mac, и вспомогательный, менее мощный, предназначенный для управления сенсорными функциями устройства.

Куо утверждает, что AR-гарнитура изначально будет работать независимо, без необходимости привязки к Mac или iPhone. Аналитик полагает, что Apple обеспечит поддержку гарнитурой «широкого спектра приложений» с прицелом на замену подобными устройствами смартфонов iPhone в течение десяти лет.

Новинка, как ожидает Мин-Чи Куо, помимо дополненной реальности будет также поддерживать виртуальную реальность (VR) благодаря паре 4K Micro OLED-дисплеев от Sony, для которой как раз и потребуются вычислительные мощности чипа, подобного M1.

Ранее аналитик сообщил, что начало серийного производства AR-гарнитуры пришлось перенести на четвёртый квартал следующего года из-за сложности её конструкции. А на прошлой неделе он уточнил, что и будущая гарнитура, и iPhone 14, который выйдет в следующем году, будут поддерживать технологию Wi-Fi 6E, обеспечивающую повышенную пропускную способность и лучшую помехозащищённость, необходимые для работы в дополненной и виртуальной реальности.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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