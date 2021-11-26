Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A03 с ёмкой батареей, 48-Мп камерой и Dolby Atmos

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A03 с ёмкой батареей, 48-Мп камерой и Dolby Atmos

На прошлой неделе Samsung представила ультрабюджетный смартфон Galaxy A03 Core, который предлагает скромные технические характеристики, и рассчитан на нетребовательных пользователей. Сегодня компания анонсировала более продвинутую версию устройства под названием Galaxy A03. Среди основных преимуществ новинки — 48-Мп основная камера, ёмкий аккумулятор и поддержка Dolby Atmos.

Источник изображений: Samsung

Galaxy A03 построен на базе восьмиядерного чипсета с максимальной тактовой частотой 1,6 ГГц, название которого не сообщается, однако есть предположения, что речь идёт о чипе от Unisoc. Процессор работает в связке с 3 или 4 Гбайт оперативной памяти, тогда как ёмкость накопителя может составлять 32, 64 или 128 Гбайт.

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A03 с ёмкой батареей, 48-Мп камерой и Dolby Atmos

Фронтальная камера новинки имеет разрешение 5 Мп. Модуль основной камеры должен оказаться довольно неплох для бюджетного смартфона. Он совмещает главный 48-Мп датчик с оптикой с апертурой f/1,8 и вспомогательный 2-Мп сенсор. Среди других особенностей стоит отметить поддержку Dolby Atmos и 5000-мА·ч батарею.

Стоимость Samsung Galaxy A03 пока не объявлена, однако смартфон вряд ли будет стоить более $150.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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