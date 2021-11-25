Киевстар предупредил абонентов о переносе их номеров с 1 декабря

Киевстар предупредил абонентов, что с 1 декабря будет переносить мобильные номера от других операторов. Мобильный оператор упростил условия услуги и предупредил об этом всех абонентов.

Ранее процедура переноса номера занимала три дня, однако теперь срок сократится до одного дня. Регистрацию будет проводить непосредственно оператор Киевстар, в сеть которого иммигрировал абонент.

Новым абонентам предстоит двухэтапная проверка перед переносом в сеть Киевстар. Сначала мобильный оператор присылает SMS-сообщение с паролем, а затем идет входящий звонок. После этого номер активируется.

Чтобы перейти к мобильному оператору Киевстар от другого оператора с сохранением своего предыдущего номера, необходимо зарегистрировать номер у нового перетора, подать онлайн-заявку или заявку в ближайшем магазине Киевстар, и получить новую SIM-карту. Абонентам подписки нужно купить стартовый пакет. Далее остается ожидать SMS контактный номер с датой и временем переноса номера, когда новую SIM-карту Киевстар нужно будет вставить в смартфон.

Как известно, со 2 декабря Киевстар меняет условия пользования популярными тарифными планами. О том, на сколько подорожают тарифы, пользователям мобильного оператора сообщат по текстовым сообщениям, которые должны рассылать с сегодняшнего дня. В частности, изменения коснутся пользователей тарифов "Общение без границ 2019", "Общение без границ 2019" с опцией "Без Мегабайт", "Развлечения без границ 2019", "Видео без границ 2019", "Безлим Видео", "Максимальный безлим 201 , "Онлайн без границ", "Киевстар Комфорт" и "Дайте еще!"

Напомним, Киевстар подключает своим абонентам подписку Rozetka Premium на 3 месяца всего за три гривны.