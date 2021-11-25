Киевстар предупредил абонентов о переносе их номеров с 1 декабря

Киевстар предупредил абонентов, что с 1 декабря будет переносить мобильные номера от других операторов. Мобильный оператор упростил условия услуги и предупредил об этом всех абонентов.

Киевстар предупредил абонентов о переносе их номеров с 1 декабря

Ранее процедура переноса номера занимала три дня, однако теперь срок сократится до одного дня. Регистрацию будет проводить непосредственно оператор Киевстар, в сеть которого иммигрировал абонент.

Новым абонентам предстоит двухэтапная проверка перед переносом в сеть Киевстар. Сначала мобильный оператор присылает SMS-сообщение с паролем, а затем идет входящий звонок. После этого номер активируется.

Чтобы перейти к мобильному оператору Киевстар от другого оператора с сохранением своего предыдущего номера, необходимо зарегистрировать номер у нового перетора, подать онлайн-заявку или заявку в ближайшем магазине Киевстар, и получить новую SIM-карту. Абонентам подписки нужно купить стартовый пакет. Далее остается ожидать SMS контактный номер с датой и временем переноса номера, когда новую SIM-карту Киевстар нужно будет вставить в смартфон.

Как известно, со 2 декабря Киевстар меняет условия пользования популярными тарифными планами. О том, на сколько подорожают тарифы, пользователям мобильного оператора сообщат по текстовым сообщениям, которые должны рассылать с сегодняшнего дня. В частности, изменения коснутся пользователей тарифов "Общение без границ 2019", "Общение без границ 2019" с опцией "Без Мегабайт", "Развлечения без границ 2019", "Видео без границ 2019", "Безлим Видео", "Максимальный безлим 201 , "Онлайн без границ", "Киевстар Комфорт" и "Дайте еще!"

Напомним, Киевстар подключает своим абонентам подписку Rozetka Premium на 3 месяца всего за три гривны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Monobank обвинил Vodafone, Киевстар и Lifecell в рассылке спамаMonobank обвинил Vodafone, Киевстар и Lifecell в рассылке спама
Ощадбанк не принимает документы с приложения "Дия"Ощадбанк не принимает документы с приложения "Дия"
LycaMobile предлагает самые дешевые тарифы на звонки по Украине и мируLycaMobile предлагает самые дешевые тарифы на звонки по Украине и миру
Киевстар подробно рассказал об изменениях в тарифах со 2 декабряКиевстар подробно рассказал об изменениях в тарифах со 2 декабря
"Дия" таит в себе опасность: эксперт объяснил, чем чревато использование этого приложения"Дия" таит в себе опасность: эксперт объяснил, чем чревато использование этого приложения
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар подробно рассказал об изменениях в тарифах со 2 декабряКиевстар подробно рассказал об изменениях в тарифах со 2 декабря
Киевстар в декабре сменит десятки тарифов для абонентовКиевстар в декабре сменит десятки тарифов для абонентов
Monobank обвинил Vodafone, Киевстар и Lifecell в рассылке спамаMonobank обвинил Vodafone, Киевстар и Lifecell в рассылке спама
Киевстар повысит тарифы на ряд услуг в два этапаКиевстар повысит тарифы на ряд услуг в два этапа
Киевстар остановил подключение новых клиентов к дешевому тарифуКиевстар остановил подключение новых клиентов к дешевому тарифу
Киевстар запустил новую линейку ВАШ из пяти тарифов: названы условия и стоимостьКиевстар запустил новую линейку ВАШ из пяти тарифов: названы условия и стоимость
Киевстар объявил о прекращении действия многих тарифных плановКиевстар объявил о прекращении действия многих тарифных планов
Киевстар изменил условия популярной услугиКиевстар изменил условия популярной услуги
Киевстар меняет условия тарифных плановКиевстар меняет условия тарифных планов
Мобильная связь в Украине значительно подорожает: Киевстар, Vodafone и lifecel готовятся к большим закупкамМобильная связь в Украине значительно подорожает: Киевстар, Vodafone и lifecel готовятся к большим закупкам
Последние новости
Подгружаем последние новости