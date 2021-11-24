Apple подала в суд на разработчика шпионского приложения Pegasus

Компания Apple подала в суд на израильскую NSO Group, обвинив ее в незаконной слежке за владельцами iPhone и других гаджетов компании с помощью шпионской программы Pegasus.

Об этом сообщается на сайте Apple .

"Спонсорируемые государством организации вроде NSO Group вкладывают миллионы долларов в разработку сложных шпионских технологий, по сути не отчитываясь за свою деятельность. Эту практику нужно менять", - заявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения.

Компания хочет через суд добиться, чтобы NSO полностью запретили использовать любое программное обеспечение, услуги или устройства Apple .

Напомним, что израильская компания NSO Group разработала программу Pegasus для слежки за преступниками и террористами. Но, как выяснили СМИ , власти разных стран использовали Pegasus, чтобы следить за политиками, правозащитниками и журналистами. В 2021 году СМИ получили список из 50 тысяч телефонных номеров, за которыми могли следить с помощью Pegasus. Среди них оказались номера президента Франции Эммануэля Макрона, основателя Telegram Павла Дурова, многих западных журналистов.