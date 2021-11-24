Apple подала в суд на разработчика шпионского приложения Pegasus

Компания требует закрыть NSO доступ к своим технологиям.

Apple подала в суд на разработчика шпионского приложения Pegasus
Фото: hightech.fm

Компания Apple подала в суд на израильскую NSO Group, обвинив ее в незаконной слежке за владельцами iPhone и других гаджетов компании с помощью шпионской программы Pegasus.

Об этом сообщается на сайте Apple.

"Спонсорируемые государством организации вроде NSO Group вкладывают миллионы долларов в разработку сложных шпионских технологий, по сути не отчитываясь за свою деятельность. Эту практику нужно менять", - заявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения.

Компания хочет через суд добиться, чтобы NSO полностью запретили использовать любое программное обеспечение, услуги или устройства Apple.

Напомним, что израильская компания NSO Group разработала программу Pegasus для слежки за преступниками и террористами. Но, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus, чтобы следить за политиками, правозащитниками и журналистами. В 2021 году СМИ получили список из 50 тысяч телефонных номеров, за которыми могли следить с помощью Pegasus. Среди них оказались номера президента Франции Эммануэля Макрона, основателя Telegram Павла Дурова, многих западных журналистов.

В сентябре Apple выпустила срочное обновление своего ПО, чтобы закрыть дыры, которые использовала Pegasus. Вирус распространялся через сообщения в iMessage без каких-либо действий со стороны пользователя.

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