Киевстар подробно рассказал об изменениях в тарифах со 2 декабря

Киевстар со 2 декабря меняет условия пользования популярными тарифными планами. О том, на сколько подорожают действующие тарифы, пользователей мобильного оператора уведомят текстовыми сообщениями. Некоторым из них уже начали рассылать СМС.

Киевстар подробно рассказал об изменениях в тарифах со 2 декабря: абонентам начали приходить уведомления

Стало известно, что увеличится объем услуг для тарифов "Общение без границ 2019", "Общение без границ 2019" с опцией "Без Мегабайт", "Развлечения без границ 2019", "Видео без границ 2019", "Безлим Видео", "Максимальный безлим 2019", "Онлайн без границ", "Киевстар Комфорт" и "Дайте еще!".

В частности, у пользователей тарифа "Общение без границ 2019" количество включенных в пакет минут для звонков на другие сети увеличится с 60 до 100 мин., а объем мегабайт – с 6 тыс. до 15 тыс. Мб. Также в пакеты абонентов Киевстар будут включены дополнительно две "Суперсилы", которые будут действовать в тарифе постоянно: 100 мин. для звонков на другие сети и/или 5 тыс. Мб интернета.

Если новые условия абонентам не подойдут, они смогут самостоятельно перейти на любой другой актуальный тариф.

Также Киевстар уже повысил стоимость услуг для контрактных абонентов. Так, 150 SMS будут стоить 35 гривен за 4 недели пользования, за 100 дополнительных минут на звонки за границу абоненты Киевстар будут платить 50 гривен, 100 минут на номера других мобильных операторов будут стоить тоже 50 гривен.

Напомним, Киевстар подключает своим абонентам подписку Rozetka Premium на 3 месяца всего за три гривны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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