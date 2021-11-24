Самые популярные мобильные приложения среди украинцев за 2021 год

Мобильные приложения стали неотъемлемой частью жизни всех владельцев смартфонов. В конце года пора подвести итоги и выяснить, какие программы являются самыми популярными среди украинцев в 2021 году.

Названы самые популярные мобильные приложения среди украинцев за 2021 год

Такой рейтинг составили в КМИС (Киевский международный институт социологии).

По результатам опроса, проведенного методом телефонного интервью, было выяснено, что наиболее популярным мобильным приложением среди украинцев является Viber — 73,6% опрошенных используют его на своих смартфонах. На втором месте за популярностью занимает мессенджер Facebook — 42,7%, третье и четвертое места разделили между собой Telegram (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%).

Приложение для обмена сообщениями Signal только заходит на украинский рынок и еще не пользуется популярностью. Его в качестве мессенджера используют лишь 3,8% опрошенных.

Вместе с тем, почти треть украинцев (18,7%) не обмениваются сообщениями в вышеупомянутых мессенджерах. Cреди возрастной категории 18?29 лет таких пользователей 1,4%, в диапазоне 30?39 лет — 2,7%, 40?49 лет — 9,7%, 50?59 лет — 21,9%, 60?69 лет — 32,9%, 70 лет и старше — 57,9% пользователей не пользуются мессенджерами.

Названы самые популярные мобильные приложения среди украинцев за 2021 год

По гендерной выборке, Telegram использует больше мужчин, чем женщин(34,9 и 28,9% соответственно).

Среди всех возрастных групп безоговорочным лидером является Viber. В возрастной категории 18?29 лет на втором и третьем месте по популярности находится Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%).

Также было подсчитано, что Telegram и WhatsApp больше использует городское население, чем люди в селах — 37,1% и 20,3% соответственно, а WhatsApp — 29,7% среди городского населения и 16,3% среди сельского. Среди сельского населения выше уровень и тех, кто не используют ни одно из перечисленных приложений — 24,7%.

Ранее сообщалось, почему у пользователей Viber быстрее разряжаются смартфоны и как решить эту проблему.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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