Приложение "Дия" изменило условия получения СOVID-сертификатов

Приложение "Дия" после очередного обновления получило целый ряд важных опций, о которых важно знать каждому украинцу. Изменения коснулись в большей степени функции получения сертификатов о вакцинации или о выздоровлении.

В приложении “Дия“ изменились условия получения СOVID-сертификатов

После установки обновлений в приложении "Дия" гражданам Украины придется вначале сгенерировать международный сертификат о вакцинации против коронавируса. После этого появится возможность получить СOVID-сертификат для использования внутри страны.

Кроме того, в "Дии" обновили сертификаты о выздоровлении от коронавируса, а также появилась опция генерации СOVID-сертификата для ребенка.

Чтобы сгенерировать сертификат о вакцинации необходимо в приложении "Дия" открыть раздел "Услуги" - "СOVID-сертификаты". После ознакомления с информацией о том, что приложению для генерации нужного вам сертификата необходим доступ к ID-карте или загранпаспорту, нужно нажать кнопку "Начать".

В самом низу следует выбрать пункт "Я ознакомился с содержанием заявления и соглашаюсь о передаче данных о себе", затем нажмите "Отправить".

В приложении “Дия“ изменились условия получения СOVID-сертификатов

Выберите тип COVID-сертификата "Международный", после генерации которого можно будет сформировать также и "Внутренний" сертификат о прохождении курса вакцинации от коронавируса. Приложение "Дия" проверит данные в соответствующих реестрах, после чего на телефон придет уведомление о наличии и отсутствии сертификата.

Для получения сертификата о выздоровлении, необходимо открыть вкладку "Международный сертификат о выздоровлении" и нажать "Отправить". Кроме того, в разделе "Услуги" можно сгенерировать сертификат на ребенка. Для этого выберите опцию "СOVID-сертификаты" - "СOVID-сертификаты моих детей". Добавьте в приложение свидетельство о рождении ребенка, затем останется только получить СOVID-сертификат.

Напомним, ранее украинцам рассказали, где будет действовать сертификат о выздоровлении от коронавируса и как его получить.


Шевченко Лилия, Тудей

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