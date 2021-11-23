Nokia представила специальную «учебную» версию планшета T20 — Education Edition

В прошлом месяце концерн HMD Global представил планшет Nokia T20 для нескольких рынков — имеется вариант и на роSSийской версии сайта. Всего несколькими неделями спустя анонсирована специальная версия T20 Education Edition, оптимизированная для образовательных целей.

Источник изображения: Nokia

По данным производителя, T20 Education Edition появится в продаже со следующего месяца. Пока компания не назвала цены. Известно, что обычный T20 стоит на сайте Nokia от 18 990 рублей.

Продукт предназначен для школьников. Как и исходная версия, он получил 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2К (1200 ? 2000 пикселей) и соответствует стандарту защиты зрения Swiss SGS — снижена интенсивность синего света, используются режимы защиты глаз, сохранения осанки во время работы, присутствует ПО с упражнениями для глаз.

Устройство работает на чипсете Unisoc T610 с восьмиядерным процессором, использующим два ядра Cortex-A75 по 1,8 ГГц, а также шесть ядер Cortex-A55, тоже по 1,8 ГГц. Модель получила 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ, имеется слот для microSD-карт.

В Education Edition предлагаются девять обучающих инструментов для учеников начальной, средней или старшей школ — без обязательной необходимости устанавливать дополнительные приложения и приобретать отдельные курсы. В компании заявили, что учебный контент будет периодически обновляться. Кроме того, поддерживаются функции чтения текстов, перевода с разных языков и выполнение других вспомогательных задач.

Имеется и родительский контроль — пока взрослые смогут проконтролировать использование планшета с помощью приложения WeChat, дистанционно закрывать и удалять приложения. Кроме того, устройство не поддерживает самостоятельную загрузку детьми игр.

T20 Education Edition оснащён АКБ на 8200 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка на 15 Вт (зарядное устройство на 10 Вт имеется в комплекте). О времени начала продаж будет объявлено позже.



