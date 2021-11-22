Oppo Reno 7 SE получит чип Dimensity 900, AMOLED-дисплей и 16-Мп селфи-камеру

Oppo Reno 7 SE получит чип Dimensity 900, AMOLED-дисплей и 16-Мп селфи-камеру

Китайская компания Oppo готовится к запуску новых смартфонов серии Reno 7. Незадолго до официальной презентации новинок в интернете появились подробные характеристики модели Reno 7 SE, аппаратной основой которой стала платформа MediaTek.

Источник изображений: 91Mobiles

Согласно имеющимся данным, Oppo Reno 7 SE оснащён 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем от Samsung, который занимает 90,8 % фронтальной поверхности корпуса и охватывает цветовое пространство DCI-P3 на уровне 95 %. Применённая панель поддерживает разрешение 2400 ? 1080 пикселей (соответствует формату Full HD+), контрастность 1 200 000:1 и частоту обновления до 90 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 5.

В верхнем левом углу дисплея имеется отверстие, в котором размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера, выполненная на основе датчика Sony IMX471. Устройство также получило сканер отпечатков пальцев, интегрированный в область дисплея. Что касается основной камеры, то она построена на базе трёх сенсоров и помещена в прямоугольный модуль, расположенный на тыльной стороне корпуса. Основным здесь является 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX581 (f/1,7) с поддержкой 20-кратного цифрового зума и записи видео в формате 4K. Он дополняется 2-мегапиксельным макромодулем, а также 2-мегапиксельным монохромным объективом.

Oppo Reno 7 SE получит чип Dimensity 900, AMOLED-дисплей и 16-Мп селфи-камеру

Аппаратной основой Oppo Reno 7 SE является чип MediaTek Dimensity 900 с восемью вычислительными ядрами (два ядра ARM Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G68 MC4. Встроенный 5G-модем обеспечивает поддержку работы в сетях связи пятого поколения.

Конфигурацию дополняют 8 Гбайт оперативной и 128 флеш-памяти или 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4390 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт. Для подключения зарядки предусмотрен интерфейс USB Type-C. В конструкции предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также приёмник сигналов навигационной системы GPS.

Oppo Reno 7 SE имеет габариты 160,2 ? 73,2 ? 7,42 мм и весит 171 г. Ожидается, что в розничную продажу он поступит 17 декабря и будет доступен в чёрном, синем и золотом цветовых вариантах исполнения корпуса. По данным источника, цена базовой модели составит около $420, тогда как более производительная версия обойдётся в $470.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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