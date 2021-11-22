"Дия" таит в себе опасность: эксперт объяснил, чем чревато использование этого приложения

Цифровое приложение "Дия" может быть опасно для тех, кто его использует. Их данными могут завладеть посторонние люди, ведь "Дия" не может гарантировать их надежную сохранность. Доступ к личным данным через "Дию" могут получить разработчики операционной системы смартфона.

“Дия“ таит в себе опасность: украинцам назвали риски использования цифрового приложения

Такими мыслями поделился в интервью одному из изданий киберэксперт Константин Корсун.

"Проблема безопасности заключается в том, что все гаджеты можно считать потенциально скомпрометированными, потому что очень мало людей действительно знают и соблюдают правила цифровой гигиены. Поэтому это приложение содержит кучу рисков", - говорит эксперт.

По его мнению, специалисты, разрабатывавшие операционную систему смартфона, могут иметь доступ к хранящимся в нем данным. А в "Дии" сконцентрированы все основные данные о человеке: начиная от паспортных и заканчивая ИНН, соцвыплатами и другими финансовыми сведениями. Так что нечистые на руку люди вполне могут получить доступ и использовать имеющиеся в "Дии" данные по собственному усмотрению.

“Дия“ таит в себе опасность: украинцам назвали риски использования цифрового приложения
Но если так рассуждать, то никаких банковских приложений лучше в смартфоне не устанавливать, и никаких платежей с его помощью производить не стоит. Ведь разработчики операционной системы могут получить доступ и к банковским картам человека.

Константин Корсун также говорит, что большинство стран отказалось от идеи создания государства в смартфоне. И, очевидно, для этого были какие-нибудь основания. И только украинское Минцифры почему-то решило, что оно будет первым в мире, кто ввел такую практику.

"Есть много примеров, когда в разных странах (Швейцария, Германия, Франция, Молдова), разрабатывали нечто подобное типа приложения для голосования онлайн, и практически все от этого отказались. Ни одна страна в мире не пошла по этому пути, и команда разработчиков "Дии" даже не задумалась – почему. Они просто захотели быть первыми", - говорит Корсун.

Напомним, тысячу за вакцинацию украинцы смогут получить именно через портал или мобильное приложение "Дия".


Марченко Любов, Тудей

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