Киберполиция разоблачила разработчика еще одной фейковой "Дии", им оказался 15-летний парень из Николаева

В зависимости от функционала подделки юный хакер продавал ее по цене от 250 до 650 гривен.

Киберполиция разоблачила распространителя фейкового приложения, полностью копировавшего дизайн приложения официального Единого портала государственных услуг "Дия". Им оказался 15-летний житель Николаева.

Парень создавал для желающих любой документ – от ID-паспорта до COVID-сертификата. По предварительным данным, к нему обратились около 30 клиентов, успевших приобрести поддельную "Дию". В настоящее время их личности устанавливают правоохранители, сообщает сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в Дии, на котором генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни.

Фейковое приложение юноша продавал в мессенджере за суммы от 250 до 650 гривен. Разница в сумме зависит от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении. Рекламируя свою разработку, он отмечал, что любой может оформить себе сертификат о вакцинации от Covid-19  и другой официальный документ.

"Подросток работал только при полной предоплате на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на карточный счет. После оплаты подросток присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту только оставалось его инсталлировать на собственный смартфон", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Также киберполицейские принимают меры по блокированию каналов распространения фейкового приложения.

Ранее сообщалось, что житель Запорожья создал программное обеспечение, идентично копировавшее дизайн государственного приложения "Дия". Пользователи могли купить фальшивый сервис за 100 гривен, а все деньги приходили на личную карточку и карточку его сестры. В рекламе он указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты. Также в фейковой "Дии" для Android можно было редактировать данные о вакцинации, возрасте и другую информацию.

После того, как киберполиция разоблачила хакера-самоучку, ему предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве цифровой трансформации.

Впоследствии в Украине появилась еще одна фейковая "Дия", которую создал 17-летний парень из Харькова. На его телеграм-бот и канал были подписаны более 20 тысяч человек. Через чат можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дии", за 300 грн - оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 , а за 100 грн - фальшивое водительское удостоверение.

Глава Нацполиции Игорь Клименко признал, что "это отличная работа юного хакера", но отметил неотвратимость наказания.

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