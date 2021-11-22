Мобильные номера украинцев "привяжут" к банковским картам, чтобы защитить от мошенников

Украинцев вскоре могут обязать перевести на контракт свои телефонные номера, привязанные к банковским картам, чтобы сделать их именными. Приняв такой законопроект, правительство хочет защитить граждан от мошенников, совершающих преступления с банковскими счетами.

Автором данной инициативы является фракция "Слуга народа", которая в данное время проводит социологическое исследование на тему восприятия украинцами идеи с "привязкой" номера к банковской карте.

На сегодняшний день у мошенников есть много разным схем похищения денег со счетов граждан через смартфоны.

Законопроект, который предлагают "слуги народа", предусматривает обязательное оформление контракта с мобильным оператором, если речь идет о номере, задействованном в финансовых или цифровых операциях.

Таким образом, в случае наличия признаков любых мошеннических действий, украинец, имея банковскую карточку, которая привязана к телефонному номеру, сможет обратиться в киберполицию, которая в свою очередь обратится к мобильному оператору, а оператор расскажет, кому этот номер принадлежит.

Если данный законопроект будет принят правительством, мобильные пользователи обязаны будут осуществить идентификацию у поставщика услуг. Большинство мобильных номеров уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги, но многим абонентам придется пройти данную процедуру впервые.

Предварительно пользователи должны будут до 1 января 2025 года заключить договор или пройти идентификацию поставщиком мобильной услуг.

Ранее сообщалось, что глава monobank Олег Гороховский обвинил Vodafone, Киевстар и Lifecell в рассылке спама.