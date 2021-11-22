Apple ввела пользователей в заблуждение и повысила рейтинг приложения Podcasts

Apple ввела пользователей в заблуждение и повысила рейтинг приложения Podcasts

Решение Apple открыть рейтинги собственных приложений дало неоднозначные результаты. Разработчик по имени Коста Элефтериу (Kosta Eleftheriou) обратил внимание, что рейтинг официального приложения Podcasts вырос с 1,8 балла до более чем 4,8 балла всего за несколько недель. При этом набор функций приложения не менялся.

Источник изображения: Firmbee / pixabay.com

Элефтериу обнаружил, что с 9 ноября на приложение Podcasts стали публиковаться тысячи отзывов ежедневно, большинство из которых сопровождалось высшей оценкой в 5 звёзд. Когда рейтинг приложения поднялся до 4,7, оно стало выдаваться под первым номером по запросу «podcast». Как выяснилось, эти оценки действительно давались настоящими пользователями, однако они хотели оценить не приложение, а подкасты, которые через него слушали — в отзывах говорится именно о контенте, а не о приложении. Это подтвердила и сама Apple, которая сообщила журналистам издания The Verge, что с обновлением iOS 15.1 система начала предлагать пользователям ставить оценки и оставлять отзывы, как это сделано в «большинстве сторонних приложений».

Эта проблема не затронула другие приложения Apple: в частности, на текущий момент рейтинг Apple Maps составляет всего 2,8 балла. Рейтинг самого iTunes Store достаточно высок (4,8 балла), однако в отзывах на него говорится о самом приложении, а не представленном в нём контенте. Призывы поставить оценку и написать отзыв действительно улучшают обратную связь пользователей с разработчиками. С другой стороны, ситуация с Apple Podcasts свидетельствует о том, что пользователей легко ввести в заблуждение, и поднимает вопросы о доверии к рейтингам приложений в целом — исказить обратную связь оказалось достаточно просто.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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