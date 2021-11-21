Ощадбанк не принимает документы с приложения "Дия"

Ощадбанк не выдает своим клиентам деньги в кассе по документам в приложении "Дия". Как выяснилось, банковские программы не взаимодействуют с этим приложением. Это странно тем более, что Ощадбанк принадлежит государству, и кому уж, как не ему, внедрять у себя цифровые сервисы, разработанные государством.

Ощадбанк не принимает документы с приложения “Дия“: стала известна причина

Клиент Ощадбанка, подписавшийся как Vladimirj, поделился на портале minfin, как он пытался снять деньги со своего счета с помощью документов в приложении "Дия".

"Пришел в отделение, хотел снять деньги со своего счета. Но это оказалось невозможно! Оказывается документы из приложения Дия не принимают в этом банке. По карточке тоже деньги снять невозможно на кассе. На постановления кабмина им плевать. У них свои правила. Видимо государственность этого банка только на бумаге", - поделился Vladimirj.

Ощадбанк не принимает документы с приложения “Дия“: стала известна причина

Как выяснилось из ответа, который дал Ощадбанк, их государственный банк пока не готов работать с личными документами клиентов в цифровом формате. Их программа не в состоянии верифицировать клиента по цифровому паспорту, который содержится в мобильном приложении.

"На данный момент банк работает над доработкой программных комплексов, чтобы проведение всех операций, предусматривающих верификацию клиента, было возможно с использованием приложения "Дия". Как только это станет возможным, сразу поинформируем наших клиентов", - ответил Ощадбанк.

Ощадбанк не принимает документы с приложения “Дия“: стала известна причина

Сколько времени банку нужно, чтобы "это стало возможным", в ответе не уточняют. Однако, как справедливо заметил в комментарии к своей же публикации сам Vladimirj, документы из "Дии" были приравнены правительством к их бумажным аналогам еще полтора года назад. Но, как выяснилось, государственному банку не хватило времени, чтобы адаптировать свои программы под взаимодействие с государственным электронным сервисом.

"Кабмин приравнял документы из Дии к их бумажным аналогам ещё полтора года назад! Сколько вам ещё нужно времени? Декада? Столетие? Или вы ждёте второе пришествие?" – обратился клиент к Ощадбанку.

В то же время другой комментатор заметил, что Ощадбанк еще не избавился от старых советских привычек, которые позволяли банку-монополисту изрядно помытарить своих клиентов.

Ощадбанк не принимает документы с приложения “Дия“: стала известна причина

Напомним, клиенты жалуются на Ощадбанк, что он берет с них деньги за бесплатные Карты киевлянина.


Марченко Любов, Тудей

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