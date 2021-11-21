Monobank обвинил Vodafone, Киевстар и Lifecell в рассылке спама

Глава monobank Олег Гороховский раскритиковал украинских мобильных операторов за агрессивную рекламу. Топ-менеджера главного виртуального мобильного банка Украины возмутила непрерывная отправка спама, который он в свою очередь также получает на свой телефон.

На странице на Facebook Олег Гороховский назвал практику непрерывной отправки спама мобильными операторами абонентам типичной "ошибкой выжившего", ведь пользователи не дают своего согласия на рассылку "рекламного мусора", но вынуждены его получать.

"С одного сообщения тысяча, с другого тысяча, так за год миллион продаж наберется. Но смотреть вам стоит не на ту тысячу, которая согласилась, а на те миллионы, которым это сообщение было ненужным", - прокомментировал глава monobank.

Гороховский также назвал мобильных провайдеров "ворами и спамерами", которые отнимают у своих абонентов самое ценное, что у них есть - время и внимание.

"Вы воруете наше время и наше внимание и заставляете тратить его на то чтобы мы каждый раз восхищались вашим непрофессионализмом. Прекратите, черт побери, рассылать этот спам. Спросите у своих клиентов хотят ли они это получать, разрешают ли вам такое им отправлять", - написал Гороховский.

В комментариях к посту Гороховского представитель мобильного оператора lifecell ответил, что получение рекламных сообщений можно автоматически отключить на своем смартфоне, и рассказал, как это сделать.

Ранее сообщалось, что в Сети появился фейковый сайт monobank, который переманивает клиентов реального банка.