LycaMobile предлагает самые дешевые тарифы на звонки по Украине и миру

Большинство украинцев пользуются услугами мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell, но их тарифы в последнее время слишком быстро растут. Новый сотовый оператор LycaMobile предлагает звонить в 23 страны мира по цене в четыре раза дешевле.

LycaMobile – это новый виртуальный оператор мобильной связи, который на сегодняшний день представлен в 23 странах мира. На звонки внутри сети, а также на пакеты услуг с мобильным интернетом действуют льготные условия, что позволяет пользователям экономить значительный средства.

Цены на тарифы Lycamobile стартуют от 24 гривен и действуют на полный календарный месяц, а не 28 дней, как у остальных украинских сотовых операторов.

Линейка тарифов LycaMobile "Все в одном" предлагает выбрать пакет услуг на усмотрение абонента, они отличаются наполнением, поэтому имеют маркировку XS, S и М, ежемесячная стоимость оплаты составляет 24, 40 и 64 гривен соответственно.

Пакеты Lycamobile "Все в одном" предоставляют полный безлимит внутри сети по Украине и в страны, где представлена компания, а также включают 4, 8 или 12 ГБ мобильного интернета и по 200, 650 или 800 минут для звонков на номера других операторов.

Напомним, Киевстар запустил самый бюджетный тариф для школьников. Во сколько обойдется мобильная связь и интернет для детей в Украине?