Apple выпустила обновление iOS 15.1.1, которое исправляет проблему с прерыванием звонков на iPhone 12 и iPhone 13

Apple выпустила обновление iOS 15.1.1, которое исправляет проблему с прерыванием звонков на iPhone 12 и iPhone 13

Сегодня Apple выпустила обновление iOS 15.1.1. Свежее ПО вышло примерно через месяц после запуска iOS 15.1. Примечательно, что прошивка доступна только для смартфонов серий iPhone 12 и iPhone 13. iOS 15.1.1 устраняет свойственную только этим устройствам проблему с прерыванием звонков.

Источник изображений: MacRumors

Речь идёт о минорном обновлении, которое направлено на устранение одной конкретной проблемы. Единственная информация, указанная в примечании к выпуску, гласит, что iOS 15.1.1 устраняет самопроизвольный сброс голосовых вызовов, на которые жалуются пользователи двух последних поколений iPhone. Обновление «весит» 385 Мбайт. Установить его можно через пункт «Обновление ПО» в настройках смартфона.

Apple выпустила обновление iOS 15.1.1, которое исправляет проблему с прерыванием звонков на iPhone 12 и iPhone 13

Стоит отметить, что в этом месяце Apple представит iOS 15.2 для всех поддерживаемых устройств. Новая ОС принесёт массу изменений и исправлений ошибок, включая отчёты о конфиденциальности приложений и новый набор функций для обеспечения безопасности детей


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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