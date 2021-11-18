"Дия" дала массовый сбой: после обновления в приложении исчезли COVID-сертификаты и паспорта

Из приложения "Дия" после обновления исчезли COVID-сертификаты и паспорта граждан. Украинцы массово жалуются, что не могут открыть свои документы в цифровом приложении. Это создает гражданам массу неудобств, а у некоторых оказались под угрозой срыва ранее намеченные поездки.

Массовые жалобы на сбои в "Дии" стали поступать после обновления приложения. Украинцы говорят: если ранее с генерацией и загрузкой электронных документов у них не было проблем, то теперь они не могут вообще их извлечь. В ответ на их попытки приложение пишет, что их нет в реестрах, и что нужно обратиться к своему семейному врачу.

Люди не могут не только открыть те документы, которые уже были в "Дии", но и загрузить новые. Граждане массово возмущаются и недоумевают: зачем нужно было обновлять в общем нормально работающее приложение, если после обновления оно стало работать гораздо хуже?

"После обновления не подтягивается ковид-сертификат, хотя до этого он был, сейчас при генерации пишет, что случилась ошибка", "Не отображаются документы (ID-паспорт и загранпаспорт) в приложении Дия. Хотя неделю назад все было нормально. Также из-за отсутствия загранпаспорта не могу подтянуть сертификат", "Исчезла айди-карта, загранпаспорт и не подтягивается внутренний ковид-сертификат", "Сертификат о выздоровлении не подтягивается, данные внесены правильно и диагноз прописан, как и требуется, чтобы отображалось в Дии, но не отображается", - пишут возмущенные граждане.

В ответ на их жалобы служба поддержки сервиса "Дия" советует гражданам еще раз авторизоваться в приложении. Дескать, после этого все документы в нем опять станут загружаться. Кроме того, пользователям также советует не закрывать документы в приложении, а лишь сворачивать их, чтобы потом не возникало проблем с загрузкой.

Напомним, ранее стало известно о том, что портал "Дия" переехал в новый дата-центр. Из-за этого в ночь с 6 на 7 ноября все сервисы в приложении были недоступны. Кроме того, после обновления "Дия" потеряла одну функцию. Из меню убрали кнопку "Удалить сертификат".