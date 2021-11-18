Смартфон Moto G71 получит процессор Snapdragon 695 5G

Интернет-источники обнародовали подробные технические характеристики смартфона среднего уровня Moto G71, который готовит к выпуску компания Motorola. Официальная презентация аппарата ожидается в ближайшее время.

Источник изображения: TENAA

Сообщается, что новинка может стать одним из первых смартфонов на коммерческом рынке с процессором Snapdragon 695 разработки Qualcomm . Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G с теоретической скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с.

Говорится о наличии дисплея OLED размером 6,43 дюйма по диагонали. Будет применена панель формата Full HD+. Во фронтальной части расположится камера на основе 16-мегапиксельного датчика, в тыльной части — тройная камера в конфигурации 50 + 8 + 2 млн пикселей.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 30-ваттной подзарядкой через симметричный порт USB Type-C. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11.

Говорится о наличии до 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью до 128 Гбайт. Упомянута сертификация IP52 — защита от влаги и пыли. Есть стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.



