Lifecell запустил новый бюджетный тариф

Оператор сотовой связи lifecell запустил тарифный план, в который за сравнительно небольшую абонплату входит целый пакет полезных услуг, включая безлимит на звонки и интернет.

Lifecell запустил новый бюджетный тарифный план

Новый тариф от lifecell предназначен специально для учащихся школ, которым для учебы необходим стабильный доступ и безлимит на интернет, а также возможность совершать звонки родным и друзьям.

Абонплата тарифного плана lifecell для школьников составляет 75 гривен за один операторский месяц (28 календарных дней). В рамках пакета услуг школьник сможет определить два номера любых операторов Украины, на которые он сможет звонить бесплатно.

Для разговоров по этим номерам предоставляется ежедневно по 50 минут. После исчерпания лимита продолжительность звонков ограничивается тремя минутами, но при этом не будет ограничиваться количество звонков.

Lifecell запустил новый бюджетный тарифный план

Кроме того, тарифный план lifecell для школьников включает безлимит на на звонки по номерам внутри сети lifecell, 7 гигабайт мобильного интернета.

Также lifecell в своем бюджетном тарифе для детей предоставляет полный безлимит на соцсети Facebook, Instagram, Twitter и на общение в мессенджерах Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp, BiP, Skype.

Тарифный план "Школьный Лайф" можно подключить в любом магазине lifecell.

Напомним, lifecell запустил бюджетный тариф, который выгоднее, чем у Киевстар и Vodafone.


Шевченко Лилия, Тудей

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