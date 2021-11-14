Мобильный оператор Киевстар остановил подключение новых клиентов к дешевому тарифу Smart Регион. С 14 ноября уже никто не сможет на него перейти. Однако те, кто к нему успел подключиться, смогут по-прежнему пользоваться этим недорогим и весьма выгодным тарифом.

Поначалу тариф Smart Регион был доступен лишь в некоторых регионах. Однако со временем мобильный оператор распространил его действие почти на все уголки Украины. На официальном сайте Киевстар можно посмотреть полный список областей и районов, где он доступен.

Это тариф – очень выгодный. За небольшую плату – всего за 100 гривен в месяц абоненты могут получить солидный пакет услуг.

В частности, в тариф Smart Регион входят такие услуги:

Полностью безлимитные звонки в сети Киевстар

Триста минут для звонков на другие направления по Украине и для международных звонков

Тридцать гигабайтов мобильного интернета

Возможность без дополнительной платы пользоваться сервисами «Киевстар ТВ» с пакетом «Легкий», Star Guard Lite и Mobile ID.

Если тарифный пакет интернета будет исчерпан, то клиент будет получать пакеты услуг по сто мегабайт за десять гривен.

В общем, за такой "увесистый" пакет услуг, сотня гривен, конечно, небольшая плата. Однако теперь уже к нему не подключиться. В Киевстар сообщили, что на смену тарифу Smart Регион придет новый тариф – ВАШ Регион.

При этом те, кто ранее подключился на Smart Регион, будут по-прежнему на нем оставаться и получать весь набор услуг по прежней цене.

Напомним, компания Киевстар запустила сразу пять новых тарифов из общей линейки ВАШ.