В приложении "Дия" убрали функцию "удалить сертификат"
Новая версия будет доступна пользователям после одобрения Google/Apple.
В приложении "Дия" убрали функцию, позволяющую удалить сертификат о вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он рассказал, что прочитал пост в Facebook о том, как пользователь случайно удалил сертификат в неподходящий момент.
"Кнопка "удалить" – одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователей и вообще убрали эту функцию – "удалить сертификат"", – написал Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, новая версия после одобрения Google/Apple будет доступна всем.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины до 15 ноября планирует открыть более 100 оффлайн-пунктов поддержки приложения, чтобы украинцы могли получить помощь от менеджеров "Дии" и сгенерировать COVID-сертификат сразу после вакцинации.
Ранее в "Дии" упростили правила загрузки ковид-сертификата – теперь его можно получить без Photo ID.