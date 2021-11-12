В приложении "Дия" убрали функцию "удалить сертификат"

Новая версия будет доступна пользователям после одобрения Google/Apple.

В приложении "Дия" убрали функцию "удалить сертификат"
Допуск в сессионный зал по сертификатам
Фото: прес-служба Віталія Кличка

В приложении "Дия" убрали функцию, позволяющую удалить сертификат о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он рассказал, что прочитал пост в Facebook о том, как пользователь случайно удалил сертификат в неподходящий момент.

"Кнопка "удалить" – одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователей и вообще убрали эту функцию – "удалить сертификат"", – написал Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, новая версия после одобрения Google/Apple будет доступна всем.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины до 15 ноября планирует открыть более 100 оффлайн-пунктов поддержки приложения, чтобы украинцы могли получить помощь от менеджеров "Дии" и сгенерировать COVID-сертификат сразу после вакцинации.

Ранее в "Дии" упростили правила загрузки ковид-сертификата – теперь его можно получить без Photo ID.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone будет работать как банк: оператор обеспечит денежные переводы и покупки в кредитVodafone будет работать как банк: оператор обеспечит денежные переводы и покупки в кредит
Киевстар запустил новую линейку ВАШ из пяти тарифов: названы условия и стоимостьКиевстар запустил новую линейку ВАШ из пяти тарифов: названы условия и стоимость
Vodafone будет работать как банк: давать клиентам кредиты и переводить деньгиVodafone будет работать как банк: давать клиентам кредиты и переводить деньги
"Дия" переезжает в новый дата-центр"Дия" переезжает в новый дата-центр
В приложении "Киев Цифровой" появилось несколько новых функцийВ приложении "Киев Цифровой" появилось несколько новых функций
Блок рекламы


Похожие новости
В приложении "Киев Цифровой" появилось несколько новых функцийВ приложении "Киев Цифровой" появилось несколько новых функций
Минцифры анонсировало новые услуги в приложении "Дия"Минцифры анонсировало новые услуги в приложении "Дия"
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежейXiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежей
В приложении "Дія" начали тестирование СOVID-сертификатов для пользователей AndroidВ приложении "Дія" начали тестирование СOVID-сертификатов для пользователей Android
Xiaomi удалила функцию поиска смартфона в Mi Mix 4 по команде китайских властейXiaomi удалила функцию поиска смартфона в Mi Mix 4 по команде китайских властей
Пользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google PlayПользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google Play
В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированныхВ приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных
Android имеет специальную функцию, которая поможет освободить память смартфонаAndroid имеет специальную функцию, которая поможет освободить память смартфона
В приложении Microsoft Office для Android появилась поддержка тёмного режимаВ приложении Microsoft Office для Android появилась поддержка тёмного режима
Apple запустила службу платных подписок в своём приложении подкастовApple запустила службу платных подписок в своём приложении подкастов
Последние новости
Подгружаем последние новости