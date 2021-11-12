Vodafone будет работать как банк: давать клиентам кредиты и переводить деньги

Мобильный оператор Vodafone в скором времени будет предоставлять своим клиентам, кроме своих привычных услуг, еще и услуги, не присущие оператору связи. Компания решила овладеть спектром банковских услуг. Следовательно, получить кредит, оплатить покупку в интернете или перевести деньги друг другу его клиенты смогут без обращения в банк. Все эти услуги предоставит оператор связи.

Этот проект сейчас только на стадии разработки, однако в Vodafone надеются, что его удастся воплотить в ближайшее время, говорит Василий Лацанич - руководитель телеком-направления компании NEQSOL Holding, которая является владельцем Vodafone.

Это станет возможным благодаря тому, что уже со следующего года в Украине будут предоставляться финтех-лицензии, позволяющие упростить небанковским структурам вход на рынок финансовых услуг. Вот именно на такую лицензию рассчитывает и Vodafone.

Конечно, мобильный оператор не охватит весь тот спектр финансовых услуг, который обычно предоставляется банками, и полностью не подменит их, но он сможет быть "под рукой" у своих клиентов, давая им возможность взять небольшие кредиты для срочных выплат или перевести деньги друг другу.

"Такие лицензии будут иметь меньше рисков по сравнению с банковскими. При этом они будут охватывать все те финансовые операции, которыми люди чаще всего пользуются", - говорит Лацанич.

Больше всего беспокоит потенциальных пользователей этих финансовых услуг – это их доступность и удобство, а также вопросы безопасности. Относительно первого компания разработает простое и интуитивно понятное меню, которое позволит клиентам Vodafone его быстро освоить и легко им пользоваться.

Что касается второго, то операторы мобильной связи априори обладают более совершенным программным продуктом, чем банки, заверил представитель мобильного оператора.

"Если сравнить один из популярных украинских банков даже со слабым мобильным оператором страны, в плане IT он точно будет отставать", - заявил Лацанич.

Пока есть неопределенность с юридическим оформлением этой деятельности, говорит топ-менеджер. Но в Vodafone уверены: это дело ближайших месяцев. Все остальное для начала нового направления деятельности у них уже есть.

Напомним, Vodafone предупредил своих клиентов об изменении тарифов. С ноября они станут выше.