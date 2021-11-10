Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона

Известно, что смартфоны Google Pixel 6 используют для идентификации пользователя дактилоскопический сканер, который, как оказалось, не всегда справляется с возложенной на него задачей. Однако участник форума XDA-Developers Freak07 обнаружил, что компания всерьёз работала над функцией идентификации пользователя по лицу. Доказательства этого были обнаружены в исходном коде ядра Pixel 6.

Источник изображений: Google

Энтузиаст заметил, что ещё в июле Google выпустила патч, который уменьшал потребление энергии во время разблокировки смартфона по лицу. Он сокращал время, в течение которого ядра ЦП работали на высокой частоте. Кроме того, патч задействовал сопроцессор, входящий в состав чипа Tensor. Согласно данным, обнаруженным в исходном коде, функция идентификации пользователя по лицу носит кодовое название Tuscany.

По какой-то причине разблокировка по лицу недоступна на финальных версиях Pixel 6 и 6 Pro. Предполагается, что функция просто не была доработана к моменту запуска смартфона. Выдвигается предположение, что разблокировка по лицу будет выпущено для Pixel 6 с последующими обновлениями ПО . Важно отметить, что речь не идёт о продвинутой системе, наподобие Face ID в iPhone. Распознавание лиц в Pixel 6 будет полагаться на фронтальную камеру и едва ли сможет обеспечить даже тот уровень безопасности, который предлагает дактилоскопический сканер.



