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2021-11-10
Vodafone изменит тарифы в ноябре
Оператор сотовой связи в Украине Vodafone анонсировал повышение тарифов на звонки и SMS-сообщения в ноябре 2021 года. Нововведения коснутся всех абонентов мобильного оператора.
Начиная с 12 ноября 2021 года Vodafone запустит в действие несколько базовых предложений:
- 20 гривен за 20 минут в день – на звонки в любую из 17 стран (Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, РоSSия, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция);
- 25 гривен за 5 минут в день – на звонки в любое из 19 государств (Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан РоSSия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария);
- 25 гривен за 1 минуту в день – на звонки в страны, которые не вошли в указанные тарифы.
Стоимость SMS-сообщений за границу вырастет на одну гривну. Отправить текстовое сообщение можно будет за три гривны.
До 12 ноября 2021 года для абонентов Vodafone продолжат действовать ранее утвержденные тарифы:
- 10 минут за 10 гривен на звонки в любую из 48 стран мира;
- 5 гривен за 1 минуту на звонки в другие государства.
Стоимость SMS - 2 гривны.
Напомним, оператор мобильной связи Vodafone будет работать как банк. Украинцы смогут осуществлять денежные переводы, делать покупки в кредит и получать микрокредиты.
Шевченко Лилия, Тудей