Vodafone изменит тарифы в ноябре

Оператор сотовой связи в Украине Vodafone анонсировал повышение тарифов на звонки и SMS-сообщения в ноябре 2021 года. Нововведения коснутся всех абонентов мобильного оператора.

Начиная с 12 ноября 2021 года Vodafone запустит в действие несколько базовых предложений:

20 гривен за 20 минут в день – на звонки в любую из 17 стран (Греция, Израиль, Индия, Испания , Канада, Германия, Польша , Португалия, РоSSия, Румыния, Словакия, Великобритания, США , Венгрия, Франция, Чехия и Швеция);

, Канада, Германия, , Португалия, РоSSия, Румыния, Словакия, Великобритания, , Венгрия, Франция, Чехия и Швеция); 25 гривен за 5 минут в день – на звонки в любое из 19 государств (Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай , Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан РоSSия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария);

, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан РоSSия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария); 25 гривен за 1 минуту в день – на звонки в страны, которые не вошли в указанные тарифы.

Стоимость SMS-сообщений за границу вырастет на одну гривну. Отправить текстовое сообщение можно будет за три гривны.

10 минут за 10 гривен на звонки в любую из 48 стран мира;

5 гривен за 1 минуту на звонки в другие государства.

Стоимость SMS - 2 гривны.

Напомним, оператор мобильной связи Vodafone будет работать как банк. Украинцы смогут осуществлять денежные переводы, делать покупки в кредит и получать микрокредиты.