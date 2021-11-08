Vodafone будет работать как банк: оператор обеспечит денежные переводы и покупки в кредит

Мобильный оператор Vodafone расширяет для клиентов границы своих возможностей. Кроме своих изначальных функций – обеспечения мобильной связью и интернетом, он теперь еще будет работать как банк. Vodafone позволит своим клиентам делать денежные переводы между собой, оплачивать покупки в интернете и даже брать микрокредиты.

Со следующего года станет возможным получение фин-тех лицензии, которая позволит таким компаниям, как Vodafone, работать на рынке финансовых услуг.

"Эти лицензии будут иметь меньше рисков, чем банковские, но будут охватывать большинство операций, которые люди проводят со своими деньгами", – рассказал Василий Лацанич, возглавляющий телеком-подразделение NEQSOL Holding, которому принадлежит украинский Vodafone.

По словам Лацанича, Vodafone будет предоставлять большую часть тех услуг, которые предоставляет обычный банк. Но конечно, их спектр будет уже, чем у банка. Однако услуги, которые входят в топ запросов рядовых клиентов банков, можно будет получить и у него.

Речь, прежде всего, идет о денежных переводах р2р между клиентами, а также об оплате онлайн-покупок и микрокредитовании.

Причем у мобильного оператора защита денег клиентов будет надежнее, чем у банков.

"Даже если взять самый большой украинский банк, то с точки зрения IT он будет выглядеть слабо на фоне даже наименьшего украинского мобильного оператора", - похвастался топ-менеджер.

Правда, в Vodafone пока не знают, как это все оформить юридически, однако это вопрос ближайшего времени, считает руководитель. Все остальное, что необходимо для начала предоставления финансовых услуг, у мобильного оператора уже есть: клиентская база, инструменты для учета и, конечно, деньги, для предоставления кредитов.

Напомним, Vodafone объявил своим клиентам о повышении тарифов на мобильную связи и интернет.