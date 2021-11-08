В приложении "Киев Цифровой" появилось несколько новых функций
Команда сделала проще сервис QR-билетов и добавила таймер для автоматического завершения парковки.
В Киеве выпустили новый релиз городского приложения "Киев Цифровой".
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.
"Вместе с командой "Киев Цифровой" и профильным заместителем главы КГГА Константином Усовым повышаем культуру парковки в городе и совершенствуем сервисы для удобства киевлян. В новой версии "Киев Цифровой" команда сделала проще сервис QR-билетов и добавила таймер для автоматического завершения парковки. Не нужно волноваться, что вы забыли закончить парковку", - рассказал Оленич.
Детальнее об обновлении рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко.
"Основа всех наших обновлений - фидбек. Полный переход на е-билет зафиксировал пользовательскую историю, которая путала людей. Поэтому мы упростили сценарий оплаты проезда QR-билетами и усовершенствовали функционал "Билет просканирован"", - отметил он.
Так, Половинко рассказал, что в приложении появился таймер для автоматического завершения парковки. Теперь водители могут запланировать точное время завершения своей парковки.
За 15 минут до автоматического завершения приложение отправляет пуш-сообщение с предупреждением, что парковка будет закрыта. Водитель может изменить время автоматического завершения или отменить его и завершить парковку самостоятельно.
Водители, которые завершают парковку самостоятельно, могут получать ежечасные упоминания об активной парковке.
Также больше не нужно давить на галочку подтверждения после валидации QR-билета.
"Вам нужно только просканировать билет на валидаторе. Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране появится время использования и кнопка «Показать контроллеру», чтобы можно было быстро предоставить билет для проверки при необходимости. Через 2 часа после использования билет автоматически удалится с экрана. Запись об использовании билета и квитанция будут сохранены в новостной ленте", - пояснил Половинко.
В приложении также усовершенствовали некоторые экраны и ускорили работу сервисов. Обновленную версию "Киев Цифровой" можно скачать в App Store или Google Play.
Напомним, ранее также сообщалось, что в мобильном приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта. Разработчики готовят "Движение транспорта" к релизу в бета-версии. Пользователи будут привлекать, чтобы они оставляли отзывы для улучшения и дополнения сервиса.