В приложении "Киев Цифровой" появилось несколько новых функций

В Киеве выпустили новый релиз городского приложения " Киев Цифровой".

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

"Вместе с командой " Киев Цифровой" и профильным заместителем главы КГГА Константином Усовым повышаем культуру парковки в городе и совершенствуем сервисы для удобства киевлян. В новой версии " Киев Цифровой" команда сделала проще сервис QR-билетов и добавила таймер для автоматического завершения парковки. Не нужно волноваться, что вы забыли закончить парковку", - рассказал Оленич.

Детальнее об обновлении рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко.

"Основа всех наших обновлений - фидбек. Полный переход на е-билет зафиксировал пользовательскую историю, которая путала людей. Поэтому мы упростили сценарий оплаты проезда QR-билетами и усовершенствовали функционал "Билет просканирован"", - отметил он.

Так, Половинко рассказал, что в приложении появился таймер для автоматического завершения парковки. Теперь водители могут запланировать точное время завершения своей парковки.

За 15 минут до автоматического завершения приложение отправляет пуш-сообщение с предупреждением, что парковка будет закрыта. Водитель может изменить время автоматического завершения или отменить его и завершить парковку самостоятельно.

Водители, которые завершают парковку самостоятельно, могут получать ежечасные упоминания об активной парковке.

Также больше не нужно давить на галочку подтверждения после валидации QR-билета.

"Вам нужно только просканировать билет на валидаторе. Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране появится время использования и кнопка «Показать контроллеру», чтобы можно было быстро предоставить билет для проверки при необходимости. Через 2 часа после использования билет автоматически удалится с экрана. Запись об использовании билета и квитанция будут сохранены в новостной ленте", - пояснил Половинко.

В приложении также усовершенствовали некоторые экраны и ускорили работу сервисов. Обновленную версию " Киев Цифровой" можно скачать в App Store или Google Play.