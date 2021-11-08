Xiaomi обновила функции камеры в новых моделях смартфонов

Xiaomi добавляет все новые функции в свою операционную систему MIUI. В частности, недавно разработчики представили две новые опции камеры – Front Camera Assistant и Smart Toolbox.

Front Camera Assistant предназначена для улучшения видеосвязи на смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO. При звонках во тьме эта функция автоматически повышает яркость экрана, чтобы он подсвечивал лицо пользователя и собеседники лучше видели друг друга.

Smart Toolbox – это режим красоты, который будет работать как фильтр для лица. Эта опция поможет владельцам смартфонов исправить дефекты кожи, увеличить глаза и наложить другую коррекцию. Он расположен на панели быстрого доступа к программам и включается в любое время вместе с камерой. Пользователи оценят данную опцию, потому что раньше ничего похожего не было на смартфонах.

В настройках можно выбрать, какие иконки показывает Smart Toolbox, и с какой стороны отображать их. Данный функционал уже есть на смартфонах Samsung и Oppo, а теперь появился и у Xiaomi . Если опция еще не появилась на смартфоне, то появится впоследствии в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, как выключить рекламу на смартфонах Xiaomi за несколько кликов на экране.