Honor X30 может стать первым смартфоном на платформе Snapdragon 695

Honor X30 может стать первым смартфоном на платформе Snapdragon 695

Сетевые источники сообщают о том, что бренд Honor готовит к выпуску смартфон среднего уровня с обозначением X30. Официальная презентация новинки может состояться до конца текущего квартала.

Источник изображений: Honor

В настоящее время в семействе Honor X30 представлены две модели. Это смартфон Honor X30 Max (на первом изображении) с огромным 7,09-дюймовым дисплеем и процессором MediaTek Dimensity 900, а также устройство Honor X30i (на втором изображении) с 6,7-дюймовым экраном и чипом MediaTek Dimensity 810.

Honor X30 может стать первым смартфоном на платформе Snapdragon 695

Готовящийся аппарат Honor X30, как утверждается, может стать первым в мире смартфоном с процессором Snapdragon 695 разработки Qualcomm. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G с теоретической скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с.

Модели Honor X30 приписывают наличие дисплея с небольшим отверстием для селфи-камеры, а также тройной тыльной камеры с 48-мегапиксельным основным блоком, 2-мегапиксельным макромодулем и 2-мегапиксельным сенсором для сбора информации о глубине сцены.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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