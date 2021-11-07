Киевстар запустил новую линейку ВАШ из пяти тарифов: названы условия и стоимость

Компания Киевстар запустила для своих контрактных абонентов сразу пять новых тарифов, объединенных общей линейкой ВАШ.

Пресс-служба компании рассказала об условиях каждого из этих пяти тарифных планов, а также назвала стоимость каждого тарифа.

Линейка ВАШ состоит из пяти тарифных планов: ВАШ Старт, ВАШ Выбор, ВАШ Оптимум, ВАШ Комфорт и ВАШ Безлим.

Названы условия и стоимость каждого тарифа

ВАШ Старт – 135 гривен в месяц

Тарифный план предлагает абонентам 100 минут связи на номера других операторов, безлимит в своей сети и 5120 МБ трафика.

ВАШ Выбор – 175 гривен в месяц

Этот тариф включает в себя 100 минут на номера других операторов, 100 минут для звонков за границу (список стран ограничен), безлимит в своей сети, 100 SMS и 20480 МБ трафика.

ВАШ Оптимум – 250 гривен в месяц

В такой тариф входят 200 минут на номера других операторов, 100 минут на зарубежные номера, безлимитные звонки в сети Киевстар, 200 SMS и безлимитный интернет.

ВАШ Комфорт – 350 гривен в месяц

Такой тарифный план включает в себя 300 минут звонков на другие сети, 100 минут для звонков за границу, безлимитные звонки в своей сети, 300 SMS и безлимитный интернет.

ВАШ Безлим – 500 гривен в месяц

У этого тарифного плана – самые широкие возможности: 750 минут на другие номера, безлимит в сети Киевстар и безлимитный мобильный интернет.

Однако и это еще не весь спектр возможных услуг.

Контрактные абоненты получают еще и Суперсилы

В частности, они доступны для абонентов, которые будут находиться на тарифе ВАШ Оптимум. Пользователь этого тарифного плана получит две Суперсилы: одну – по умолчанию, другую - на выбор. Та, что по умолчанию, это – домашний интернет на скорости 100 Мбит в секунду.

А вторую Суперсилу можно выбрать из пяти вариантов.

В частности, предлагают такие варианты второй Суперсилы:

100 минут на другие номера и за границу;

расширенный пакет Киевстар ТВ;

SIM-карта для планшетного компьютера;

вторая SIM-карта для смартфона с тем же номером;

безлимитное видео в сервисе Видео на ходу.

Кроме того, бизнес-клиенты могут воспользоваться облачным хранилищем или пакетом офисного программного обеспечения MS Office 365.

Напомним, накануне Киевстар объявил о прекращении действия многих его тарифных планов. Однако это не значит, что их сразу отключат. Они будут действовать, но в ограниченном режиме.