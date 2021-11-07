WhatsApp предположительно работает над функцией «Сообщества»

WhatsApp предположительно работает над функцией «Сообщества»

В октябре участники сообщества XDA Developers впервые сообщили, что WhatsApp, вероятно, работает над функцией под названием «Сообщества» (Communities). Сейчас эту информацию подтвердило издание WABetaInfo: речь идёт о расширении возможностей групповых чатов.

Источник изображений: wabetainfo.com

Администраторы сообществ будут обладать более широкими полномочиями, чем администраторы стандартных групповых чатов: в сообществах можно будет создавать собственные группы — схожим образом устроены каналы на серверах Discord. Кроме того, администраторы сообществ смогут приглашать новых пользователей при помощи специальных ссылок (Community Invite Link). Судя по скриншотам, такую ссылку можно будет немедленно отправить адресату или преобразовать в QR-код. Пока неизвестно, сможет ли пользователь, принявший приглашение по такой ссылке, сразу писать во все чаты сообщества.

WhatsApp предположительно работает над функцией «Сообщества»

Как утверждает WABetaInfo, чаты в сообществах получат сквозное шифрование. Чтобы пользователи могли отличать сообщества от традиционных групповых чатов, предусмотрена небольшая разница в оформлении: иконка сообщества имеет форму квадрата со скруглёнными углами. Уточняется, что этот вариант оформления в октябре был по ошибке отправлен в бета-версию приложения WhatsApp под Android (2.21.21.7) и быстро скрыт в ближайшем обновлении.

Функция «Сообщества» в настоящий момент тестируется в приложениях WhatsApp для Android и iOS. Никаких официальных подробностей о ней пока нет, сроки тестирования и спектр возможностей пока неизвестны, об официальном выходе данной функции говорить ещё рано.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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