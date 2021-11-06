В ночь с субботы на воскресенье заказ услуг будет недоступен.

Приложение “Дия” переезжает в новый дата-центр для расширения мощностей.

Об этом идет речь в Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации.

"Все услуги в приложении и на портале "Дия" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглосуточно", - отметили в Минцифры.

Следовательно, в ночь с субботы на воскресенье 7 ноября с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в "Дии" будет недоступен. Затем приложение и портал будут работать в обычном режиме.

Напомним, в "Дии" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Документ действует в течение 72 часов с момента сдачи анализа.

Кроме того, с 31 октября сертификаты о вакцинации в "Дии" теперь можно получить без Photo ID.