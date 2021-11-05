Флагманский Google Pixel 6 Pro оказался весьма прочным и устойчивым к царапинам, но не огню

Блогер JerryRigEverything в прошлом испытывал на прочность смартфоны Google и не все они сумели пройти такую проверку. Теперь же настала очередь нового флагмана Pixel 6 Pro, который неплохо показал себя в серии суровых тестов.

Источник изображения: YouTube

В шестиминутном видео блогер проверил корпус устройства на устойчивость к царапинам, провёл тест на изгиб и испытал дисплей огнём. Блогер подтвердил, что большая часть рамки корпуса выполнена из металла. На верхней торцевой поверхности имеется пластиковая вставка, поскольку в этом месте располагается антенна. Также оказалось, что из пластика выполнены торцевые поверхности модуля основной камеры, которая расположена на тыльной стороне корпуса.

Дисплей смартфона защищён специальным стеклом, которое не спасёт панель от огня. Несколько секунд воздействия приводят к необратимым повреждениям дисплея. В ходе теста на изгиб Pixel 6 Pro показал себя с лучшей стороны и выдержал его без особых трудностей. Отмечается, что в целом Pixel 6 Pro достаточно устойчив к повреждениям, разве что экран под воздействием огня повреждается быстрее, чем у многих других смартфонов, которые проходили аналогичные испытания ранее.



