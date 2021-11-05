Google изменит систему входа в учетную запись в ноябре

Компания Google объявила о ведении двухэтапной проверки пользователей и кардинально изменит процесс входа в учетные записи. В связи с этим, многие пользователи потеряют доступ к своим аккаунтам.

Google изменит систему входа в учетную запись в ноябре: как не потерять доступ к аккаунту

С 9 ноября 2021 года компания Google внедрит важное нововведение, которое коснется миллионов пользователей по всему миру. Прежде всего, автоматически будет изменен привычный способ входа в учетную запись.

О введении двухфакторную аутентификацию, т.е. двухэтапной проверки пользователей при входе в аккаунт, Google объявила еще весной 2021 года. На данный момент все подготовительные процессы завершены, и компания готова внедрить обновление.

Google изменит систему входа в учетную запись в ноябре: как не потерять доступ к аккаунту

Около 150 миллионов пользователей будут переведены на новую процедуру входа в учетную запись с 9 ноября до конца текущего года. Пользователи лишатся возможности заходить в сервисы Google при помощи личного пароля. Это будет лишь первый этап аутентификации.

Второй этап подразумевает получение сообщения или электронного письма с одноразовым паролем (OTP) при каждом входе в аккаунт Google с целью подтверждения личности.

Напомним, компания Google презентовала самый дешевый смартфон в мире, который будет доступен для всех пользователей.


Шевченко Лилия, Тудей

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