Google добавить возможность создавать скрытые папки для своих сервисов на iOS и Andoid

Ранее в этом году Google представила новую функцию для устройств Android, которая позволяет пользователям скрывать конфиденциальные фотографии в специальной заблокированной папке в Google Фото.

Google добавить возможность создавать скрытые папки для своих сервисов на iOS и Andoid

Компания объявила, что эта функция будет добавлена в Googe Photos и на устройствах iOS в следующем году

Последняя информация о возможности блокировать папки Google Photo была объявлена ??в недавнем блоге компании, где подробно описан ряд недавних и предстоящих изменений конфиденциальности и безопасности, включая новый Security Hub на устройствах Pixel, новую поддержку для сквозных зашифрованных вызовов на Google Fi, расширение VPN с помощью Google One на более широкий круг стран и многое другое.

Google заявляет, что ряд недавних изменений был вызван повышенным спросом на конфиденциальность и безопасность пользователей - эту тенденцию мы также недавно наблюдали благодаря множеству новых функций в Android 12, таких как новые всплывающие уведомления, которые сообщают вам, когда приложение получает доступ к микрофонам или камерам вашего устройства.

Что касается заблокированных папок в Google Фото, Google заявляет, что эта функция предназначена для того, чтобы люди могли скрывать изображения или видео с дополнительным уровнем безопасности (биометрические данные, пароль, PIN-код и т. д.). Теперь, когда вы просматриваете свой канал фотографий в Google Фото на любом устройстве, то не сможете случайно пролистать важные фотографии или видео. Вам просто нужно не забыть заранее вручную переместить конфиденциальный контент в заблокированную папку.

Конечно, это касается не только приватных и «горячих» фотографий. Например, очень полезно иметь под рукой фотографию вашего водительского удостоверения или карту вакцинации, но эти документы могут содержать информацию, которую вы не хотите раскрывать, когда случайно демонстрируете подборку свежих фотографий друзьям и коллегам.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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