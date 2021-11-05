iFixit: заменить экран iPhone 13 не в официальном сервисе практически невозможной

Сегодня компания iFixit опубликовала статью в поддержку так называемого «права на ремонт». В ней компания раскритиковала Apple , которая сделала практически невозможной самостоятельную замену экрана iPhone 13. В случае произведения подобного ремонта пользователем или сотрудниками неавторизованного сервисного центра, iPhone навсегда лишится поддержки Face ID.

Источник изображений: iFixit

iFixit впервые сообщила о проблеме при разборке iPhone 13 Pro и подтвердила это несколькими тестами. Замена дисплея iPhone 13 даже на оригинальный дисплей «убивает» Face ID, поэтому полноценный ремонт смартфонов этой серии в домашних условиях невозможен. Замена дисплея iPhone, которую во всех предыдущих смартфонах компании можно было выполнить при помощи пары отвёрток и медиатора, теперь требует микроскопа и инструментов для микропайки или доступа к программе Apple Independent Repair Provider Program, которую ремонтные мастерские критикуют за непомерно высокие требования.

Самостоятельную замену дисплея без потери Face ID делает невозможной небольшой микроконтроллер, который является «посредником» между экраном и системной платой смартфона. Специалисты авторизованных СЦ могут регистрировать контроллер нового дисплея при помощи ПО Apple Services Toolkit 2, которое недоступно рядовым пользователям и сторонним СЦ. Конечно существует обходной путь, который подразумевает пересадку чипа со старого дисплея на новый, однако он требует высокого уровня мастерства и применение дорогостоящего оборудования.

iFixit заявляет, что таким шагом Apple «убила» огромное количество небольших мастерских, специализирующихся на несложных ремонтных работах, к которым раньше относилась и замена экрана. Представители таких сервисных центров не сомневаются, что Apple преднамеренно ввела ограничение, чтобы вынудить владельцев iPhone пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров, стоимость услуг которых зачастую в разы выше, чем у независимых мастерских.

В данный момент остаётся лишь надеяться, что Apple передумает, и устранит ограничение с выпуском обновления ПО , как это было в случае с камерами iPhone 12. Напомним, что первое время после запуска iPhone 12 самостоятельная замена камер смартфона была невозможной. Apple решила эту проблему с помощью обновления, после чего смартфон уведомлял пользователей, что используемая камера может быть не подлинной, но не отключал её полностью.



