Раскрыты характеристики системы камер смартфона Samsung Galaxy A13

Раскрыты характеристики системы камер смартфона Samsung Galaxy A13

Интернет-источники обнародовали новую порцию информации о смартфоне среднего уровня Galaxy A13, который до конца текущего года, как ожидается, анонсирует компания Samsung. Аппарат придёт на смену модели Galaxy A12, показанной на изображениях.

Источник изображений: Samsung

Как сообщалось ранее, в основу новинки ляжет процессор MediaTek Dimensity 700 с интегрированным модемом 5G. Объём оперативной памяти составит как минимум 4 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 15-Вт зарядки. Устройство будет поставляться с операционной системой Android 11.

Теперь полностью раскрыты параметры системы камер модели Galaxy A13. Сообщается, что фронтальный модуль сможет формировать 8-мегапиксельные изображения. Сзади расположится четверная камера. Подтверждены слухи о наличии 50-мегапиксельного основного блока. Он будет дополнен 5-мегапиксельным модулем со сверхширокоугольной оптикой, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным сенсором для макросъёмки.

Раскрыты характеристики системы камер смартфона Samsung Galaxy A13

Что касается характеристик дисплея, то они могут быть унаследованы у модели Galaxy A12. Этот аппарат оборудован 6,5-дюймовой панелью формата HD+ с разрешением 1600 ? 720 точек.

Официальный анонс новинки, по всей видимости, состоится до конца текущего месяца.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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