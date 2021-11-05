Skype получил новые функции на Android-смартфонах

Приложение для видеозвонков Skype получило обновление как в веб-версии, так и на смартфонах Android и iOS . По словам разработчиков Microsoft , изменился дизайн приложения, а также добавился ряд новых функций, которые пользователи ждали долгое время.

Обновление 8.77 затронет все платформы, на которых работает Skype: Windows, Mac, Linux, Android, iOS и также онлайн-версию.

В частности, в Skype на смартфонах и планшетах появилась опция размытия фона во время видеозвонков, обновились функции камеры в Skype для iOS . При участии в чате нескольких людей, можно будет выделить важного человека и всегда видеть его на экране.

Разработчики также исправили проблемы с рендерингом видео на мобильных платформах, удалили старые ошибки, баги. В браузере Mozilla Firefox добавилась поддержка аудиозвонков в Skype.

Изменился и внешний вид приложения. Увидеть это пользователи смартфонов, планшетов и ПК смогут уже в течение следующих нескольких дней. Обновление получат "юзеры" во всем мире.