Vodafone повышает тарифы на связь и интернет

Один из крупнейших сотовых операторов в Украине Vodafone объявил о скором повышении тарифов на услуги мобильной связи. Причины повышения тарифов рассказали в компании.

Vodafone объявил о повышении тарифов на мобильную связь и интернет

Руководитель телеком-направления компании NEQSOL Holding, которая является владельцем Vodafone, Василий Лацанич заявил, что телекоммуникационный рынок серьезно недофинансирован из-за низких тарифов. Сотовая связь в Украине самая дешевая в мире, отметил Лацанич.

В Vodafone очень хотят развивать возможности предоставления услуг связи и доступа к мобильному интернету, поэтому придется увеличивать финансирование за счет повышения тарифов на услуги. В ближайшее время оператор предпримет шаги, которые должны привести к увеличению среднемесячного дохода от одного абонента (ARPU).

В 2022 году Vodafone запустит ряд тарифных планов, которые будут включать в себя увеличенные объем услуг и возможностей. Стоимость новых тарифов будет гораздо выше, чем у тех, которые действуют на сегодняшний день.

Vodafone объявил о повышении тарифов на мобильную связь и интернет

Кроме того, Василий Лацанич отметил, что компании необходимо повышать зарплаты сотрудникам и закупать новое оборудование и технологии. В частности, к повышению расценок на услуги мобильного оператора Vodafone привело то, что компания вложила значительные средства сначала в создание 3G-сети, а потом и в 4G.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecel готовятся к закупке новых радиочастот, которые позволят значительно повысить скорость интернета. Как это отразится на стоимости мобильной связи в Украине?


Шевченко Лилия, Тудей

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