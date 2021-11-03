Samsung сохранила второе место на рынке планшетов в третьем квартале

В третьем квартале мировые поставки планшетов снизились на 15 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщают аналитики агентства Canalys, это касается продаж любых компьютеров во всех регионах мира, за исключением Азиатско-Тихоокеанского. Хотя первое место по объёмам продаж занимает Apple и поставки Samsung заметно упали, корейская компания по-прежнему остаётся в числе лидеров.

Источник изображения: #samsung#.com

Samsung сохраняет позиции на втором месте. За три месяца она поставила 7,2 млн планшетов, всего в третьем квартале в мире продано 37,7 млн планшетных компьютеров. При этом в соответствующем периоде прошлого года в мире продано 9,03 млн планшетов Samsung.

Источник изображения: canalys.com

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке поставки планшетов, включая мини-ноутбуки и «хромбуки», упали на 27 %, в материковом Китае — на 14 %, в Северной Америке — на 24 % и на 1 % в Латинской Америке. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе они взлетели на 23 %.

Источник изображения: canalys.com

При рассмотрении рынка планшетов Samsung заняла второе место с 19,1 %, первое принадлежит Apple , на долю которой приходится 40,4 % продаж. Пятёрку замыкают Lenovo, Amazon и Huawei , на долю последних приходятся 11,3 %, 7,4 % и 6,6 % соответственно (в количественном выражении).

Источник изображения: canalys.com

При этом Samsung едва удалось войти в пятёрку производителей компьютеров (включая планшетные) — по этому показателю она заняла только пятое место после Lenovo, Apple , HP и Dell.



