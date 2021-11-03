Три полезные функции браузера Chrome в Android-смартфонах

Пользователи смартфонов ежедневно используют браузер Google Chrome для поиска информации в интернете. В нем есть некоторые полезные функции, о которых большинство даже не догадывается. Но если о них знать, то можно оценить все преимущества этого удобного браузера.

Упрощенный режим

Если вам нужно сэкономить трафик мобильных данных или заряд батареи, а скорость мобильного интернета слишком низкая и страницы в браузере загружаются очень медленно, для таких случаев существует "Упрощенный режим". Чтобы его включить, нужно нажать на три точки в углу экрана, выбрать раздел "Настройки", перейти в пункт "Упрощенный режим" и активировать его. После этих действий страницы Chrome будут загружаться быстрее, а трафика будет тратиться меньше.

Быстрое перемещение между вкладками в браузере

Большинство пользователей привыкли перемещаться между страницами браузера, нажимая кнопку "Назад", переходя в меню всех вкладок, нажимая на нужную вкладку и так далее. Но есть гораздо более легкий способ. Попробуйте провести пальцем по адресной строке на экране смартфона влево или вправо, и пролистывать вкладки в Chrome , как страницы в книге.

Просмотр страниц браузера в автономном режиме

Если на смартфоне по каким-либо причинам нет интернета, пользователь все равно может просматривать загруженные ранее страницы браузера в режиме офлайн. Для этого необходимо: открыть нужную страницу в Chrome , нажать на три точки вверху экрана, выбрать значок загрузки (стрелка, направленная вниз) и дождаться окончания загрузки. Загруженная страница появится в браузере с отметкой "Оффлайн", и просматривать ее можно и с отключенными мобильными данными. Например, когда вы летите в самолете и хотите что-нибудь почитать.

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