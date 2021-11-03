В Украине появилась еще одна фейковая "Дия", которую создал 17-летний парень

"Признаю, это отличная работа юного хакера", - отметил глава Нацполиции.

В Украине появилась еще одна фейковая "Дия", которую создал 17-летний парень
Фото: Lb.ua

В Харькове киберполиция разоблачила 17-летнего парня, который подделал приложение "Дия" и создал крупнейший канал распространения подделки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"На его телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, были подписаны более 20 тысяч человек. Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дие", за 300 грн - оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение"", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дия", и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание", - подчеркнул глава полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Запорожья создал программное обеспечение, идентично копировавшее дизайн государственного приложения "Дия". Пользователи могли купить ложный сервис за 100 гривен, а все деньги приходили на личную карточку и карточку его сестры. В рекламе он указывал, что благодаря применению приложения несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты. Также в фейковой "Дии" для Android можно было редактировать данные о вакцинации, возрасте и другую информацию.

После того, как киберполиция разоблачила хакера-самоучку, ему предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве цифровой трансформации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар объявил о прекращении действия многих тарифных плановКиевстар объявил о прекращении действия многих тарифных планов
Xiaomi представила Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+ — продвинутые 5G-смартфоны по цене от $187Xiaomi представила Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+ — продвинутые 5G-смартфоны по цене от $187
Киевстар изменил условия популярной услугиКиевстар изменил условия популярной услуги
Google анонсировала Android 12L — платформу для гаджетов с большими экранамиGoogle анонсировала Android 12L — платформу для гаджетов с большими экранами
Разработчику фейкового приложения "Дия" предложили постажироваться в МинцифрыРазработчику фейкового приложения "Дия" предложили постажироваться в Минцифры
Блок рекламы


Похожие новости
Мобильная связь в Украине значительно подорожает: Киевстар, Vodafone и lifecel готовятся к большим закупкамМобильная связь в Украине значительно подорожает: Киевстар, Vodafone и lifecel готовятся к большим закупкам
В Украине установили стандарты качества мобильной связиВ Украине установили стандарты качества мобильной связи
В Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышкиВ Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышки
В Apple iOS 15 появилась функция защиты от паденийВ Apple iOS 15 появилась функция защиты от падений
В Украине хотят отменить перенос мобильных номеров при смене оператораВ Украине хотят отменить перенос мобильных номеров при смене оператора
Белорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокругБелорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокруг
Смартфоны Samsung в Украине начали массово ломатьсяСмартфоны Samsung в Украине начали массово ломаться
Мобильная связь подорожает в УкраинеМобильная связь подорожает в Украине
Представлена ультраскоростная беспроводная зарядка, которая заряжает девайсы быстрее, чем проводные аналогиПредставлена ультраскоростная беспроводная зарядка, которая заряжает девайсы быстрее, чем проводные аналоги
В Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждениеВ Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждение
Последние новости
Подгружаем последние новости