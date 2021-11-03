В Украине появилась еще одна фейковая "Дия", которую создал 17-летний парень

В Харькове киберполиция разоблачила 17-летнего парня, который подделал приложение "Дия" и создал крупнейший канал распространения подделки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"На его телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, были подписаны более 20 тысяч человек. Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дие", за 300 грн - оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение"", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дия", и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание", - подчеркнул глава полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Запорожья создал программное обеспечение, идентично копировавшее дизайн государственного приложения "Дия". Пользователи могли купить ложный сервис за 100 гривен, а все деньги приходили на личную карточку и карточку его сестры. В рекламе он указывал, что благодаря применению приложения несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты. Также в фейковой "Дии" для Android можно было редактировать данные о вакцинации, возрасте и другую информацию.

После того, как киберполиция разоблачила хакера-самоучку, ему предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве цифровой трансформации.