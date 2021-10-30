Вышел смартфон Huawei Enjoy 20e с разными процессорами

Вышел смартфон Huawei Enjoy 20e с разными процессорами

Компания Huawei анонсировала смартфон Enjoy 20e, который предлагается на аппаратных платформах Kirin и Helio. Устройство функционирует под управлением операционной системы HarmonyOS 2 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.

Здесь и ниже изображения Huawei

Применён 6,3-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 1600 ? 720 точек. Обеспечивается 70-процентный охват цветового пространства NTSC. В верхней части экрана располагается небольшой вырез под 8-мегаапиксельную селфи-камеру.

Сзади установлена двойная камера. Она содержит 13-мегапиксельный основной блок и вспомогательный модуль с 2 млн пикселей.

Одна из версий несёт на борту фирменный процессор Kirin 710A. Он объединяет восемь вычислительных ядер: это квартет Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и квартет Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. Обработка графики возложена на контроллер Mali-G51 MP4.

Вышел смартфон Huawei Enjoy 20e с разными процессорами

Вторая модификация оборудована чипом MediaTek MT6765, который также известен под именем Helio P35. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц.

Объём оперативной памяти составляет соответственно 6 и 4 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя — 64 и 128 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Цена начинается со 155 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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