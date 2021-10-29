Google столкнулась со слишком высоким спросом на Pixel 6 Pro — запасы некоторых версий закончились почти сразу после старта продаж

Смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, анонсированные на прошлой неделе, поступили в продажу. Однако, похоже, Google оказалась не готова к высокому спросу на новинки, поскольку имеющихся запасов смартфонов оказалось недостаточно. И теперь компания вносит желающих приобрести Pixel 6 Pro в списки ожидания и обещает их известить, когда интересующая модель смартфона будет снова доступна. В частности, сейчас в магазине отсутствует Pixel 6 Pro чёрного цвета со 128 Гбайт флеш-памяти.

На странице смартфона Pixel 6 Pro в магазине Google Store появился баннер со следующим текстом: «Из-за высокого спроса некоторые модели Pixel 6 Pro могут отсутствовать на складе или иметь длительные сроки доставки. Получите уведомление, когда они снова появятся на складе, или узнайте у других авторизованных розничных продавцов, у которых они могут быть в наличии». На баннере имеются две кнопки, одна из которых направляет пользователя в список ожидания, вторая — в перечень ретейлеров.

Вместе с тем, как отметил ресурс The Verge, у некоторых ретейлеров и операторов есть в наличии разблокированные модели всех трёх цветов. В частности, у абонентов оператора Verizon, похоже, нет проблем с выбором Pixel 6 Pro нужного цвета и с необходимым объёмом памяти.

В ответ на просьбу ресурса The Verge прокомментировать ситуацию, в Google отметили, что некоторых моделей Pixel 6 Pro сейчас нет в наличии на складе магазина. «В то время, как мы работаем над тем, чтобы сделать более доступными смартфоны, клиенты могут проверить у наших авторизованных партнёров по всей стране, пока имеются запасы», — сообщили в компании.



