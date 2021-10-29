В "Дии" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов, - Минобороны

Министр обороны Андрей Таран анонсировал предоставление на портале "Дия" электронных услуг гражданам в отношении выполнения ими воинского долга. Речь идет, в частности, об информации, содержащейся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Тарана, реализация проекта запланирована в течение 2022-2023 годов.

"Уже заложены основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - рассказал министр.

По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые обратятся в будущем в Е-ТЦК, получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. В частности, ожидается, что в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр - номер аккаунта в нем и т.д.

Разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, который будет определять порядок обмена информацией между порталом "Дия" и реестром.

"По состоянию на сегодняшний день, идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы Украины, а дальше - очередь в реестры других госорганов. Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", - подытожил Таран. .

Напомним, осенний призыв в ВСУ начался 5 октября и завершится 21 декабря. Численность будущих срочников установлена в количестве 13 575 человек.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил о возможности отмены срочной службы в армии с 2023 года. По его словам, реформы армии ожидаются потому, что они связаны с желанием Украины стать членом НАТО.

Ранее 21-летнему хакеру-самоучке, недавно создавшему фейковую "Дию", предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации.